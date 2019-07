Lega: sindaco Sala, Salvini si presenti in Aula, è questione di politica internazionale

- Rispondendo a chi gli chiedeva se la mozione di sfiducia al vicepremier Matteo Salvini presentata dal Pd sia ragionevole, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un evento al mercato comunale coperto di Zara, ha risposto: “È ragionevole che Salvini si presenta in Aula, perché obiettivamente sta cercando di evitare di discutere di un problema che è un problema di politica internazionale, non è un problema di presenza di qualcuno a quel tavolo. La politica internazionale vuol dire che se in questo momento chiedessimo alla politica americana cosa pensa di quello che stanno facendo gli italiani, sarebbe molto disorientata”. (Rem)