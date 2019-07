Olimpiadi 2026: Sala, importante procedere velocemente su Villaggio e palazzetti

- A chi gli chiedeva se Milano si aspetti nei prossimi mesi fondi dallo Stato per la realizzazione degli impianti per le Olimpiadi invernali 2026, il sindaco Giuseppe Sala ha risposto: “Quello che c’è è già abbastanza importante e noi non abbiamo bisogni particolari su temi di viabilità, oppure abbiamo programmi già avviati che sono quasi indipendenti dalle Olimpiadi”. “Per noi - ha aggiunto il primo cittadino a margine di un evento al mercato comunale coperto di Zara - la cosa importante è andare avanti velocemente sul Villaggio Olimpico, sui palazzetti, ma è tutto allineato e ci vedremo presto a Roma per fare il punto prima delle vacanze”. (Rem)