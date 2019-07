Tunisia: deputata Ben Mohamed a “Nova”, “oggi giorno triste, morte di Essebsi simbolica”

- Oggi è una giornata di lutto e tristezza per tutti i tunisini: lo ha detto ad “Agenzia Nova” Imen Ben Mohamed, deputata del partito democratico musulmano Ennahda eletta dai tunisini che vivono in Italia, commentando la morte del presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi. “Oggi è un giorno di lutto per la Tunisia, che doveva svegliarsi per celebrare la Festa della Repubblica e invece piange la morte del suo presidente”, ha detto la parlamentare del partito islamico moderato Ennhada. “E’ una morte in una data simbolica di un leader politico che ha fornito un contributo importante al percorso di democratizzazione della Tunisia”, ha detto ancora la deputata. Proprio oggi, infatti, ricorre il 62mo anniversario della Repubblica tunisina. “E’ un giorno triste per i tunisini che hanno perso il presidente e per la famiglia Essebsi, a cui estendo le mie condoglianze”, ha detto ancora la parlamentare, sottolineando come il 92enne capo dello Stato sia “il primo presidente eletto democraticamente non solo in Tunisia, ma anche nel mondo arabo”. (Asc)