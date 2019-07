Serbia: presidente Vucic, non mi aspetto giustizia per crimini commessi contro serbi

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha detto di "non aspettarsi giustizia" riguardo ai crimini commessi contro la popolazione serba nel corso dei conflitti degli anni '90. Secondo l'emittente "Rts", Vucic ha così commentato la convocazione del premier kosovaro Ramush Haradinaj presso il Tribunale speciale dell'Aia chiamato a giudicare i presunti crimini commessi dall'Esercito per la liberazione del Kosovo (Uck). "Noi dobbiamo lottare per una Serbia migliore e più forte", ha spiegato Vucic aggiungendo che "non dobbiamo però credere ai sogni su come qualcuno potrà portarci giustizia, perché nessuno l'ha fatto finora e non lo farà in futuro". (segue) (Seb)