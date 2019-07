Trasporto aereo: Kazakhstan-Israele, si valuta collegamento diretto Tel Aviv-Nur-Sultan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione per l’aviazione civile del Kazakhstan, Talgat Lastayev, ha incontrato l’ambasciatore israeliano a Nur-Sultan, Liat Vekselman, per discutere la creazione di un collegamento aereo diretto tra Tel Aviv e la capitale del paese centrasiatico. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”, aggiungendo che la proposta è stata avanzata dall’ambasciatore per dare nuovo impeto ai rapporti bilaterali e rafforzare i flussi turistici tra i due paesi.(Res)