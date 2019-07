Governo: Di Maio, parole Salvini su Conte? Non alimentiamo litigi

- "Chiedo da una parte all'altra di non litigare e non alimentare litigi". Così ha risposto il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a chi gli chiedeva un commento alle dichiarazioni di Matteo Salvini sulle parole del premier Conte. "Prego tutti, sia dalla parte del presidente Conte che dalla parte di Salvini, di metterci tutti al lavoro per questo Paese", ha concluso. (Rer)