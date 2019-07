Lombardia: Coldiretti, mucche sotto stress per il caldo, -10 per cento di latte (2)

- Al calo delle produzioni di latte si aggiunge così anche – precisa la Coldiretti – un aumento dei costi nelle stalle per i maggiori consumi di acqua ed energia che gli allevatori devono sostenere per aiutare gli animali. “Con questo caldo le nostre mucche hanno meno appetito e preferiscono stare a riposo – conferma Carlo Migli, agricoltore di Castelgerundo, nel Lodigiano – Cerchiamo di aiutarle con doccette e ventilatori per abbassare le temperature, ma in questi giorni stiamo registrando un calo del 15% rispetto ai periodi normali nella produzione di latte quotidiana”. Situazione analoga anche negli allevamenti di maiali: “I nostri animali stanno mangiando fino al 15% in meno rispetto al solito – spiega Davide Nava, allevatore di Roncello in provincia di Monza Brianza – Alla razione alimentare abbiamo aggiunto estratti vegetali e sali minerali per poterli aiutare a fronteggiare meglio le ondate di calore e in più abbiamo attivato le doccette che vanno praticamente dal primo pomeriggio fino alla sera”. La situazione negli allevamenti – continua la Coldiretti - è rappresentativa dello stato di disagio provocato dal clima su animali e piante. Nei pollai si registra un netto calo della produzione di uova: “Con questo caldo che continua anche nelle ore notturne, le galline non mangiano e quindi producono meno, fino al 30% rispetto al solito – racconta Cristina Bonetti che alleva galline ovaiole a Remedello (Brescia) –. Cerchiamo di raffrescarle come possiamo, ma l’afa è tanta e loro ne risentono parecchio”. (segue) (com)