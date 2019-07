Mongolia-Polonia: società Ppeich Meliorex costruirà impianto riciclaggio rifiuti a Erdenet

- Nella città di Erdenet, in Mongolia, verrà costruito un impianto di riciclaggio dei rifiuti solidi finanziato dal governo polacco con un prestito agevolato di 9 milioni di euro. La società polacca Ppeich Meliorex, come riferisce l’agenzia di stampa “Akipress”, è stata selezionata come appaltatore del progetto. Nella regione mongola sono presenti già due siti di smaltimento che coprono in totale 83,3 ettari di terreno. A partire dal 2016, in questi siti sono stati accumulati 5 milioni di metri cubi di rifiuti. Oltre alla costruzione di un impianto di riciclaggio dei rifiuti, nell'ambito del progetto saranno realizzati vari lavori fra cui lo sviluppo di discariche e la fornitura di attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti. L'avanzamento della costruzione dell'impianto di riciclaggio dei rifiuti dovrebbe essere completato ed entrare in funzione entro il 30 settembre 2021. (Cip)