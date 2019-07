Lega: Di Maio, Conte più che generoso a riferire in Parlamento al posto di Salvini

- A riferire in Parlamento sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega avrebbe dovuto andarci il ministro dell'Interno. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, interpellato dai cronisti davanti al ministero. "Credo che il presidente del Consiglio sia stato più che generoso a riferire in Parlamento su un caso che non lo coinvolge, lì ci doveva essere un'altra persona, il ministro dell'Interno, e per questo ieri lo abbiamo fatto notare", ha detto Di Maio. (Rer)