Flat tax: Di Maio, idea Lega su base volontaria non so che sia, spero non ci siano fregature

- L'idea della Lega di "una flat-tax volontaria, non so che significa. Se si fa una tassa al 15 per cento, non credo ci sia nessuno che non la voglia. Mi auguro che non ci sia nessuna fregatura". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, interpellato dai giornalisti davanti al ministero. "Noi lavoriamo, invece, sul cuneo fiscale, abbiamo la proposta pronta e possiamo ridurre l'impatto per le imprese quando assumono un lavoratore", ha aggiunto. (Rer)