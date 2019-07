Corea del Nord-Usa: colloqui ministri Esteri a rischio dopo test balistico Nord (4)

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ispezionato martedì 23 luglio il sito dell’assemblaggio di un nuovo sottomarino d’attacco destinato alle Forze navali del paese. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana “Korean Central News Agency” (“Kcna”), che ha anche pubblicato una serie di fotografie. Secondo l’agenzia, Kim ha espresso soddisfazione per lo stato di avanzamento dei lavori e per le caratteristiche del sottomarino, ed ha “sottolineato la necessità di rafforzare le capacità di difesa nazionale, destinando profondi sforzi allo sviluppo dell’arsenale navale e di sistemi come i sottomarini”. Secondo “Kcna”, il nuovo sottomarino opererà nelle acque del Mar Cinese Meridionale. La stampa ufficiale sudcoreana non ha fornito dettagli in merito al cantiere navale dove si svolge l’assemblaggio del sottomarino, né precisato le dimensioni e le caratteristiche di quest’ultimo. Lo scorso giugno, sulla base di immagini satellitari, il sito web di analisti sulla Corea del Nord “38 North” ha riferito che Pyongyang sta costruendo un sottomarino lanciamissili balistici presso il cantiere navale Sinpo South. Un sottomarino lanciamissili balistici dal dislocamento superiore a 3mila tonnellate potrebbe essere in grado di minacciare il territorio nazionale statunitense. (segue) (Was)