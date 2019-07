Venezuela: Usa annunciano possibili sanzioni a Mosca per sostegno a Maduro

- Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di sanzionare la Russia per il suo appoggio al governo di Nicolas Maduro. Lo ha detto l’inviato speciale Usa per la crisi venezuelana, Elliott Abrams. L’alto rappresentante ha difeso la strategia della Casa Bianca di imporre sanzioni al Venezuela per fare pressione sul governo di Maduro, annunciando nuove misure per la giornata di oggi, giovedì 25 luglio. “La pressione continuerà, ci saranno altre sanzioni domani”, ha detto Abrams parlando ieri durante un forum alla Fondazione per la difesa e le democrazie (Fdd) a Washington. L’inviato ha quindi parlato di nuove sanzioni contro Cuba e Russia per il loro sostegno a Maduro. Per quanto riguarda la Russia “stiamo valutando che sanzioni applicare, se individuali o settoriali”, ha detto Abrams, che ha accusato la Russia di “aiutare Caracas a commercializzare il sui petrolio”, oggetto di sanzioni Usa. “Le pressioni su Cuba - ha aggiunto - sono aumentate molto da gennaio e continueranno ad aumentare”. (segue) (Was)