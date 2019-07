Venezuela: Usa annunciano possibili sanzioni a Mosca per sostegno a Maduro (2)

- La Russia è tra i principali alleati del presidente venezuelano Nicolas Maduro nel quadro della crisi in corso nel paese. Mosca è tra i paesi invitati a partecipare alla conferenza internazionale convocata dal governo peruviano per il prossimo 6 agosto per discutere della crisi in corso in Venezuela. L’idea è quella di riunire i paesi in qualche modo legati alla crisi, nella speranza di incoraggiare il dialogo e costruire consenso su nuove elezioni. Tra i paesi invitati, oltre alla Russia, anche Cina, Cuba e Usa. Non saranno invece presenti i rappresentanti del governo di Nicolas Maduro. Il Perù è tra i paesi membri del Gruppo di Lima, un blocco di paesi americani nato nel 2017 critici nei confronti di Maduro, che in vari incontri in questi mesi ha rilasciato diverse dichiarazioni critiche nei confronti delle autorità di Caracas. Ma con il peggioramento della crisi, ha spiegato Popolizio, si rende necessario un “più ampio incontro” sul tema. Mosca ha confermato di avere ricevuto l'invito, ma non ha ancora fatto se parteciperà all'incontro. (segue) (Was)