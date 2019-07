Governo: Salvini, mi piace se fa, non se litiga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, presentando alla Camera, insieme al ministro per la Famiglia Alessandra Locatelli, le proposte della Lega a difesa di bambini e famiglie, ha evidenziato: "A me piace il governo che fa e non il governo che discute e litiga. Se il governo fa è il governo mio e di tutti". (Rin)