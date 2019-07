Alessandria: Comune si candida per adunata Alpini 2021, c'è sostegno della Regione Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per Alessandria è fondamentale poter ospitare l’Adunata nazionale degli Alpini - commenta il sindaco Cuttica di Revigliasco -, perché parliamo di un evento che con il suo prestigio conferisce alle città che lo ospitano un ruolo nazionale e internazionale. Manifestazioni come questa sono ciò di cui la nostra città ha bisogno per costruire il suo percorso di crescita e rilancio. Ringrazio quindi gli Alpini per aver voluto pensare ad Alessandria". "Siamo determinati e fiduciosi nella realizzazione di questo sogno per dare agli alpini alessandrini questo grande evento - aggiunge il presidente dell’Ana di Alessandria Bruno Dalchecco -. Ringrazio la Regione e il Comune per l’impegno preso. Alessandria ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi l’evento, sia dal punto di vista logistico che per la sua storia e tradizione". La prima volta che il tricolore tornò a sventolare in Italia, dopo l’oblio causato dalla Restaurazione, fu infatti sugli spalti della Cittadella di Alessandria - l’11 marzo del 1821 - nel periodo dei moti piemontesi, come ricordato da alcuni versi del Carducci. Inoltre il fondatore della sezione alessandrina dell’Ana, il pluridecorato generale Camillo Rosso (che di Alessandria fu anche podestà) ebbe un ruolo da protagonista nella presa del Monte Nero, importante vittoria della Prima guerra mondiale, che avvenne ad opera dei due battaglioni alpini piemontesi, Exilles e Fenestrelle. (Rpi)