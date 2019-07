Autonomia: Di Maio, serve tempo ma si farà, non deve servire soltanto a due Regioni

- "Credo che l'autonomia meriti tutto il tempo che serve perché è un intervento epocale", però "si farà, ma senza l'assunzione regionale dei docenti e con il fondo di perequazione dei livelli assistenziali. Si farà in maniera solidale, per aiutare tutti gli italiani perché l'Italia è una e indivisibile". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un punto con la stampa davanti al ministero. "Non voglio che accada quello che già è accaduto con il titolo V della Costituzione. Abbiamo 20 sanità diverse perché in questi anni si è creata una sorta di autonomia costituzionale, a causa della sinistra che nel 2001 ha fatto danni al paese. Noi saremo i garanti dell'unità nazionale, non vogliamo che il centro-sud venga penalizzato da un'autonomia che serva a due Regioni soltanto", ha concluso Di Maio. (Rer)