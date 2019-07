India: passaggio del disegno di legge sul triplo "talaq" in discussione alla Camera bassa oggi

- Il governo indiano ha fissato l'esame e il passaggio del controverso disegno di legge sul triplo "talaq" (Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill 2019) alla Camera bassa del parlamento oggi. Il Partito popolare indiano (Bjp) al governo ha chiesto ai suoi deputati di assicurare la loro presenza alla Camera. Il disegno di legge, che criminalizza il divorzio istantaneo da parte di uomini musulmani e prevede la prigione per i colpevoli, è stata la prima proposta di legge presentata dal governo di Narendra Modi dopo l'inizio del suo secondo termine a maggio. Diversi partiti di opposizione hanno criticato aspramente questo disegno di legge, ma il governo sostiene che sia un passo avanti per la giustizia e l'uguaglianza di genere. Partiti quali il Congresso, il Trinamool Congress e il Dravida Munnetra Kazhagam (Dmk) hanno richiesto che la proposta di legge venga inviata ad una commissione parlamentare per essere rivista. (segue) (Inn)