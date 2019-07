India: passaggio del disegno di legge sul triplo "talaq" in discussione alla Camera bassa oggi (2)

- Il ministro per il Diritto Ravi Shankar Prasad ha affermato che la proposta legislativa deve essere fatta tenendo a mente l'uguaglianza di genere e la giustizia dato che nonostante la Corte Suprema abbia emanato nell'agosto del 2017 un verdetto per eliminare il triplo "talaq" istantaneo, questa pratica viene ancora perpetrata. Prasad ha infatti aggiunto che da gennaio del 2017, 574 casi sono stati riportati dai media. Secondo il Muslim Women Bill 2019, il divorzio attraverso il triplo "talaq" sarà illegale, di nullo valore e fonte di tre anni di prigione per il marito. Prasad ha dichiarato che per dissipare i timori che la proposta di legge possa essere utilizzata in modo improprio, il governo ha incluso alcune garanzie, come una disposizione di cauzione per l'imputato prima del processo. Il disegno di legge rende il triplo "talaq" un reato non soggetto a cauzione, con l'eccezione che l'imputato può rivolgersi a un magistrato prima del processo per richiederla. Nei reati non soggetti a cauzione, questa non può essere concessa dalla stazione di polizia. Il magistrato potrà concedere la cauzione "solo dopo aver ascoltato la moglie", ha dichiarato il ministro per il Diritto. (segue) (Inn)