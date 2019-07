India: passaggio del disegno di legge sul triplo "talaq" in discussione alla Camera bassa oggi (5)

- Il Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill redatto dal governo riguarda esclusivamente il cosiddetto triplo "talaq" istantaneo. Il testo vieta questo tipo di ripudio (come avviene già in altri 22 paesi a maggioranza musulmana, anche ultraconservatori) sotto qualunque forma – verbale o scritta, comunicazioni elettroniche comprese – e prevede per i colpevoli del reato fino a tre anni di detenzione, il punto più controverso. Inoltre, viene garantito il diritto della moglie ripudiata di presentare a un tribunale la richiesta di mantenimento e l'istanza di custodia dei figli minori. In seguito allo stallo al Consiglio degli Stati, per il quale è stata determinante la posizione critica del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, nell'agosto dell'anno scorso il governo ha apportato alcune modifiche al testo, prevedendo che solo la moglie o i suoi parenti più stretti possano presentare alla polizia una denuncia contro il marito ripudiante; che l'accusato possa fare richiesta di cauzione al tribunale, non alla polizia; che il magistrato debba ascoltare la moglie; che la denuncia possa essere ritirata nel caso in cui la coppia raggiunga un accordo davanti al magistrato. (segue) (Inn)