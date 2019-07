India: passaggio del disegno di legge sul triplo "talaq" in discussione alla Camera bassa oggi (7)

- La sentenza della Corte suprema è stata accolta come "storica" dal premier Narendra Modi e salutata con soddisfazione anche da organizzazioni islamiche moderate, soprattutto di donne. L'All-India Muslim Women's Personal Law Board (Aimwplb), organizzazione focalizzata sulle questioni femminili dell'applicazione della Sharia, ha appoggiato l'iniziativa legislativa dell'esecutivo: "Il triplo talaq è un modo draconiano di distruggere le vite delle donne e dovrebbe essere vietato come anti-islamico. Sosteniamo il governo per la presentazione di un disegno di legge che protegge i diritti delle donne musulmane trattate come schiavi dagli uomini", ha dichiarato la presidente, Shaista Amber. (segue) (Inn)