India: passaggio del disegno di legge sul triplo "talaq" in discussione alla Camera bassa oggi (8)

- In difesa del triplo "talaq" si sono pronunciate, invece, le organizzazioni più tradizionaliste, in particolare l'All India Muslim Personal Law Board (Aimplb), che si batte per l'applicazione della Sharia, la legge islamica, nel diritto familiare, secondo la quale una legge contro il divorzio istantaneo non solo viola i diritti costituzionali delle minoranze religiose, ma espone maggiormente le donne al rischio di diventare vittime dei mariti che non vogliono più vivere con loro. Per la scuola islamica Darul Uloom Deoband, se la legge passerà e i mariti che ripudiano finiranno in carcere, donne e bambini potrebbero trovarsi privi di sostentamento. (Inn)