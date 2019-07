Pozzuoli: bambino muore annegato nella piscina di un ristorante

- La scorsa notte a Pozzuoli, in provincia di Napoli, un bambino è morto annegato nella piscina di un ristorante dove si tenevano i festeggiamenti di un matrimonio. Allontanatosi, il bambino si è tuffato nella piscina, annegando. Un’animatrice, vedendo il bambino in acqua, ha dato l’allarme. Giunta tempestivamente sul posto un’ambulanza del 118, il bambino è stato condotto all’ospedale Santa Maria delle Grazie ma non ce l’ha fatta. La Procura ha disposto l’autopsia sul cadavere del piccolo, mentre le indagini sono state affidate al commissariato di polizia locale. (Ren)