Egitto: Fmi completa quinta revisione del programma di prestito, via libera a ultima tranche (2)

- “La politica monetaria resta ancorata all’obiettivo di medio termine di portare l’inflazione su numeri a una sola cifra. Il tasso appare contenuto, ma la Banca centrale dovrebbe restare cauta finché la disinflazione non sarà pienamente consolidata. La flessibilità del tasso di cambio resta essenziale per aumentare la resistenza agli shock e proteggere la competitività”, ha proseguito il dirigente del Fondo. “L’obiettivo del surplus primario al 2 per cento del Pil nell’anno fiscale 2018-19 è stato raggiunto, contribuendo a un ulteriore calo del rapporto deficit-Pil. Sarà importante mantenere i surplus primari a questo livello nel medio termine. L’eliminazione della maggior parte dei sussidi sui carburanti – ha osservato ancora Lipton – incoraggeranno l’efficienza energetica, aiuteranno a proteggere il bilancio da cambiamenti inattesi nel prezzo del petrolio, libereranno spazio fiscale per la spesa sociale. Anche la diversificazione delle entrate è essenziale per aumentare la spesa nei settori della sanità, dell’istruzione, della protezione sociale”. (segue) (Cae)