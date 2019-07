Egitto: Fmi completa quinta revisione del programma di prestito, via libera a ultima tranche (3)

- Secondo l’Fmi, “il quadro resta favorevole e fornisce la congiuntura giusta per un ulteriore avanzamento delle riforme strutturali volte a sostenere un settore privato più inclusivo e la creazione di posti di lavoro”. “Le autorità hanno avviato importanti riforme in materia di competitività, appalti pubblici, distribuzione di terreni industriali e imprese pubbliche. Un’attuazione sostenuta di tali riforme sarà essenziale per assicurare che i cambiamenti in atto raggiungano risultati significativi in termini di miglioramento del clima d’affari. Approfondire e allargare le riforme è fondamentale per sostenere la tendenza positiva in materia di crescita e occupazione”. (Cae)