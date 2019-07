Energia: Edison chiude primo semestre con ricavi 4,3 miliardi di euro, in crescita filiera elettrica

- Il Consiglio di amministrazione di Edison, riunitosi ieri, ha esaminato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 che si è chiusa con ricavi in miglioramento del 2,3 per cento a 4,3 miliardi di euro e margine operativo lordo in forte crescita (+38 per cento a 328 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2018), grazie al buon andamento delle diverse attività e, in particolare, della filiera elettrica. Alla luce dell'accordo per la dismissione delle attività E&P, si legge in un comunicato, i risultati relativi al business Exploration & Production sono stati considerati come Discontinued Operations (attività in dismissione) e pertanto non hanno contribuito ai ricavi di vendita e al margine operativo lordo. I settori chiave della filiera elettrica e delle attività gas su cui Edison punta per il proprio sviluppo hanno registrato un risultato netto di 121 milioni di euro, in crescita rispetto ai 70 milioni di euro nello stesso periodo del 2018 (risultato da Continuing Operations). Il risultato netto del Gruppo è di -406 milioni di euro a seguito delle svalutazioni legate all'accordo per la cessione dell'E&P. L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2019 è sceso a 298 milioni di euro, con una riduzione del 28 per cento (118 milioni di euro) dai 416 milioni di euro al 31 dicembre 2018, nonostante l'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16[2] che al primo gennaio 2019 ha comportato un incremento del debito di 165 milioni di euro. (Com)