Imprese: Salini Impregilo, backlog costruzioni in Australia in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce la presenza di Salini Impregilo in Australia con un backlog costruzioni in aumento dall’1,5 per cento del 2018 al 12 per cento dei primi mesi del 2019, grazie anche all’acquisizione di megaprogetti strategici per il paese come il progetto idroelettrico Snowy 2.0. Con la presenza si consolida anche il riconoscimento nel paese del Gruppo che, dopo il premio ottenuto per il progetto Forrestfield-Airport Link. a Perth ad inizio luglio, vince un altro premio di eccellenza nel settore delle infrastrutture, stavolta nella categoria “Infrastructure Project” della divisione del New South Wales del Concrete Institute of Australia per il progetto Sydney Metro Northwest, di cui Salini Impregilo ha realizzato una sezione molto significativa dal punto di vista ingegneristico, lo skytrain bridge. L’investimento della società nel paese, soprattutto nei settori idroelettrico e della mobilità sostenibile, si riflette anche sul piano del recruiting e della formazione dei talenti, con il recente lancio del programma di borse di studio sostenuto dal Gruppo a favore degli studenti delle facoltà di Engineering and Information Technology e Design, Architecture and Building della University of Technology Sydney (Uts). Una partnership, quella tra Salini Impregilo e la Uts, che già nel novembre 2018 si era concretizzata nel lancio del rapporto Flexible Cities. The Future of Australian Infrastructure” (Città flessibili. Il futuro delle infrastrutture in Australia), realizzato dall’ Economist Intelligence Unit, con il contributo degli accademici Uts, e sponsorizzato dal Gruppo, sull’importanza delle “flexible cities”. (segue) (Com)