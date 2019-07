Imprese: Salini Impregilo, backlog costruzioni in Australia in aumento (2)

- La linea Northwest di Sydney, per cui il Gruppo è stato premiato, è la prima fase della Sydney Metro, una rete di nuove linee metropolitane che rappresenta la più grande opera di trasporto pubblico nella storia dell'Australia e la più importante a Sydney dalla costruzione del Sydney Harbour Bridge, avvenuta circa 100 anni fa. Cuore della Sydney Metro Northwest è il viadotto realizzato da Salini Impregilo, lungo quattro chilometri e dotato di un ponte strallato e curvo di 270 metri, che collega le zone di Bella Vista e Rouse Hill. Un progetto pluripremiato, che ha ottenuto anche il premio “2018 Project of the Year” dalla rivista specializzata Engineering News-Record (Enr), per la sua eccellenza innovativa e per l’attenzione alla sostenibilità posta nella sua realizzazione, per standard di health and safety e benefici per la collettività. Ma il Gruppo è presente in Australia anche con altri maxi progetti, cogliendo le opportunità fornite da una chiara strategia di investimenti infrastrutturali del paese, che punta ad una sempre maggiore connettività nei trasporti e ad una produzione crescente di energia pulita. L’idroelettrico, settore in cui Salini Impregilo è leader mondiale, rappresenta una fonte strategica nella produzione di energia pulita in Australia ed è destinata a crescere nei prossimi anni. (segue) (Com)