Imprese: Salini Impregilo, backlog costruzioni in Australia in aumento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Opera chiave nel settore, appaltata nel 2019 alla joint venture Future Generation, costituita dal GruppoSalini Impregilo (65 per cento) e l'australiana Clough (35 per cento), è Snowy 2.0, mega progetto che prevede l’espansione dello Snowy Mountains Hydro-electric Scheme, una rete di impianti idroelettrici attiva nella regione e gestita da Snowy Hydro. Il progetto aumenterà di 2.000 MW la capacità di generazione di energia elettrica del sistema che si aggiungeranno agli attuali 4.100 MW. Compito di Salini Impregilo sarà quello di collegare le dighe di Tantangara e Talbingo, attraverso lo scavo di una serie di gallerie, e costruire una centrale elettrica sotterranea con una stazione idroelettrica dotata di un sistema di pompaggio situato a circa un chilometro in sotterraneo. Altro progetto in corso di realizzazione nel paese quello a Perth, la quarta città più grande dell’Australia e a rischio congestionamento, dove Salini Impregilo è impegnata nella realizzazione del progetto ForrestfieldAirport Link, che prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria lunga 8,5 chilometri che raggiungerà la periferia nella zona est di Perth. La linea ferroviaria leggera contribuirà a far mantenere a Perth il suo elevato standard in termini di qualità della vita, oltre ad aver permesso la creazione di nuovi posti di lavoro, 2 mila solo quelli diretti stimati, locali e di 27 nazionalità e di cui il 16 per cento sono donne. Ma fondamentale sarà anche il ruolo dell’opera nel contrasto all’inquinamento anche quando, nel 2030, la popolazione passerà da 2 a 3,5 milioni di abitanti. (Com)