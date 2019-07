Romania: premier Dancila, migliorare dialogo fra governo e istituzioni Ue su Mcv

- È necessario instaurare un dialogo migliore fa il governo romeno e le istituzioni europee sul Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv). È quanto affermato dalla premier della Romania, Viorica Dancila, in un’intervista all'emittente televisiva privata "Digi 24". Dancila ha detto di aver già parlato della questione con il primo vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans. "Ho avuto una discussione con Timmermans prima delle nomine nelle istituzioni europee in merito all’Mcv e ho detto che vorrei un dialogo molto migliore tra il governo romeno e le istituzioni europee. Ci sono punti che dobbiamo modificare, alcuni su cui non possiamo intervenire perché violeremmo la nostra Costituzione", ha detto Dancila, secondo cui questo dialogo deve portare alla revoca dell’Mcv. Il primo ministro ha aggiunto che, dal suo punto di vista, il meccanismo è una misura che è stata applicata "solo alla Romania e alla Bulgaria", quindi “è un modo in cui vengono trattati solo alcuni Stati”.(Rob)