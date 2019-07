Roma: frode da 320 milioni, sequestri e una custodia cautelare in carcere

- Le fiamme gialle hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un avvocato romano diverse perquisizioni nelle province di Roma, Milano e Cosenza nei confronti di un gruppo dedito alla commissione di frodi fiscali e autoriciclaggio. Sono stati oggetto di sequestro beni mobili e immobili intestati agli indagati per un valore di 2,2 milioni di euro. Un controllo fiscale ha fatto partire le attività di indagine nei confronti di una società romana e che hanno successivamente coinvolto una fitta rete di imprese. Gli indagati, è emerso dalle indagini, coordinati dall’avvocato romano, costituivano società intestate a prestanome per emettere fatture per operazioni inesistenti e consentire così la generazione di crediti fittizi di Iva. La guardia di finanza ha individuato 250 società fantasma, tutte con sede nella provincia di Roma; l’organizzazione avrebbe generato, in tre anni, un’evasione dell’iva per 98 milioni e crediti iva per oltre 320 milioni. Proventi illeciti impiegati per compensazioni tributare o per riceverne rimorsi dall’erario, ma anche per l’acquisto di immobili, imbarcazioni, automobili e investimenti imprenditoriali e speculativi all’estero. Dieci persone sono state iscritte nel registro degli indagati: l’accusa a loro contestata a vario titolo è di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. Nei confronti del professionista romano regista della frode, invece, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere. (Ren)