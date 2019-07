Municipio Roma X: Chiostro esaurito per il gruppo Scorribanda

- Un Chiostro da tutto esaurito ha assistito alla performance del gruppo Scorribanda che si è esibito ieri sera all'interno del Palazzo del Governatorato. Lo rende noto il municipio Roma X. Al ritmo dei più noti brani della tradizione popolare romanesca, le due ore di concerto sono volate via tra l'entusiasmo dei presenti. Claudio Valderetti, Maurizio Riggi e Sandro Scapicchio, hanno proposto canzoni quali "Vecchia Roma", "Lella", "Ponte mollo", "Roma nun fa la stupida stasera", la più recente "Me so magnato er fegato" e la prerogativa degli Scorribanda è quella di rendere le esecuzioni originali grazie ad un innovativo arrangiamento. Tre personalità ben distinte che si sono ritrovate unite dalla passione per Roma e per le canzoni romane. Un amore che sa di antico ma allo stesso tempo di grande attualità, una dichiarazione d'amore per la Città Eterna, condivisa dal pubblico presente. (Com)