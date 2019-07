Balcani: commissario Ue Hahn oggi a Skopje e domani a Belgrado

- Il commissario Ue per la Politica europea di vicinato e i negoziati sull'allargamento Johannes Hahn sarà oggi in Macedonia del Nord e domani in Serbia. Nella capitale macedone Hahn incontrerà il presidente Stevo Pendarovski, il primo ministro Zoran Zaev, i vice primi ministri Bujar Osmani e Radmila Sekerinska e il ministro degli Esteri Nikola Dimitrov. Il commissario Hahn incontrerà anche i leader dei partiti politici, tra cui Hristijan Mickoski e Ali Ahmeti. Il commissario ribadirà il suo sostegno alla Macedonia del Nord nelle sue riforme in corso e discuterà della prospettiva dell'Ue del paese. A Belgrado il 25 e 26 luglio, Hahn incontrerà il presidente Aleksandar Vucic e il primo ministro Ana Brnabic. Il commissario discuterà della cooperazione regionale e parteciperà inoltre alla cerimonia di premiazione dei Giochi sportivi per giovani, dove sottolineerà l'impegno dell'Ue a favore della riconciliazione giovanile e regionale della Serbia. (Mas)