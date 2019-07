Uzbekistan-Bielorussia: presidente Mirziyoyev in visita a Minsk la prossima settimana

- Il presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev si recherà in visita in Bielorussia il 31 luglio e primo agosto. Lo ha annunciato l’ambasciatore uzbeko in Bielorussia, Nasirdjan Yusupov, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. La visita di Mirziyoyev a Minsk dovrebbe permettere di migliorare ulteriormente la cooperazione bilaterale fra i due paesi. L’ambasciatore Yusupov ha sottolineato l’importanza della visita del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko in Uzbekistan, nel settembre 2018, che ha “aperto una nuova pagina nella storia delle relazioni bilaterali”. (Res)