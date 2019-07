Pd: Zingaretti, non disponibili a maggioranza alternativa in Parlamento

- Il Partito democratico "non è disponibile ad una maggioranza alternativa in Parlamento", in caso di crisi di governo: lo ha affermato il segretario nazionale, Nicola Zingaretti, ospite di "Agorà Estate", su Rai3. (Rin)