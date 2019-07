Somalia: attentato a Mogadiscio, bilancio sale a sei vittime

- È salito ad almeno sei morti il bilancio dell’attentato suicida avvenuto ieri nella capitale somala Mogadiscio. Secondo quanto reso noto dal portavoce del governo Mohamed Abdi Hayir Mareye, almeno sei persone, tra cui i due vicesindaci e tre funzionari di governo locali, mentre altre sei sono rimaste ferite, tra cui il sindaco Abdirahman Omar Osman. Quest’ultimo, stando a quanto riferito da funzionari somali all’emittente britannica “Bbc”, è al momento ancora in stato di incoscienza e sarà condotto in Turchia per essere curato insieme a molti altri feriti nell'attacco. Secondo fonti della sicurezza, l'attentatore è entrato nell'ufficio del sindaco dove alcuni funzionari stavano tenendo un incontro, facendosi esplodere all'interno. Il sindaco, che è anche governatore della regione di Benadir, aveva da poco concluso l'incontro con l'inviato speciale delle Nazioni Unite, James Swan, che se ne è andato al termine del colloquio ed è rimasto illeso. Poche ore dopo l’attentato, il gruppo jihadista al Shabaab ha rivendicato l’azione affermando che l’obiettivo dell’attacco fosse proprio l’inviato speciale Onu. Quest’ultimo ha poi condannato in una nota l’attentato che “non solo dimostra un violento disprezzo per la sacralità della vita umana, ma prende di mira anche i cittadini somali che lavorano per migliorare la vita dei loro concittadini”. (segue) (Res)