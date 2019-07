Grecia: premier Mitsotakis tiene oggi incontri per investimenti in ex aeroporto Elliniko

Atene, 25 lug 10:11 - (Agenzia Nova) - Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, avrà degli incontri oggi a Villa Maximos circa gli investimenti nell'ex aeroporto di Elliniko. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa". L'obiettivo del governo è procedere all'investimento nel 2019, secondo il ministro dello Sviluppo greco Adonis Georgiadis. "L'investimento nell'ex aeroporto di Elliniko è una grande scommessa. Credo che i lavori saranno iniziati entro la fine dell'anno. Questo è il mio obiettivo. Ci stiamo muovendo rapidamente. Il primo ministro ci ha detto di intervenire a tutti i livelli dell'amministrazione per andare più veloce", ha detto Georgiadis. (segue) (Gra)