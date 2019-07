Marocco: confederazione imprenditori apre quattro uffici in Europa e Nord America

- Il presidente della Confederazione degli imprenditori marocchini, Cgem, Salaheddine Mezouar, ha annunciato ieri durante una sessione di lavoro a Rabat, con il ministro delegato responsabile per gli affari economici e le migrazioni, l'imminente creazione di uffici di rappresentanza in Francia, Belgio, Paesi Bassi e in Canada. In occasione dell'accoglienza stagionale per i marocchini che vivono all'estero, il presidente della Cgem e il ministro delegato responsabile degli Affari migratori, Abdelkrim Benatiq, hanno tenuto una riunione di lavoro. Questo incontro ha avuto luogo alla presenza del presidente del MeM (Imprenditori marocchini del mondo), Adil Zaidi. Mezouar ha sottolineato il desiderio della confederazione di rafforzare la sua cooperazione con il ministero, in particolare per l'organizzazione della seconda edizione del Marocco Business Bridge, prevista per ottobre 2019. (Mar)