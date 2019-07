Cina: premier Li, governo intensificherà riforme finanziarie in zone pilota (2)

- Il premier ha affermato che affinché le riforme pilota soddisfino meglio le esigenze di progresso economico e sociale e lo sviluppo regionale coordinato, verrà data priorità al sostegno finanziario per le principali strategie nazionali per lo sviluppo regionale, l'agricoltura, le aree rurali e gli agricoltori, l'innovazione tecnologica, nonché un'ulteriore apertura finanziaria. "Il sistema finanziario è di natura macroscopica e riguarda quasi tutti gli aspetti dell'economia. Il nostro compito di primo ordine è garantire che la politica macroeconomica sia ben calibrata e attuata per ridurre costantemente i tassi di interesse reali e i costi di finanziamento per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese", ha detto Li. I partecipanti alla riunione hanno sottolineato la necessità di istituire un meccanismo di lavoro per le riforme finanziarie regionali che consenta adeguamenti dinamici. La valutazione di follow-up e delle riforme da parte di terzi saranno rafforzate. (segue) (Cip)