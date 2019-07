Cina: premier Li, governo intensificherà riforme finanziarie in zone pilota (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regioni in cui le riforme pilota hanno raggiunto i propri obiettivi e ottenuto risultati notevoli saranno incoraggiate a esplorare nuove riforme. Le loro pratiche replicabili devono essere applicate in aree più ampie a un ritmo più rapido, in modo che le riforme finanziarie, l'apertura e l'innovazione possano migliorare lo sviluppo, migliorare la vita delle persone e evitare i rischi. "L'innovazione nella riforma finanziaria regionale deve seguire la politica macro e servire gli interessi più ampi. I governi locali devono svolgere un ruolo e adempiere alle loro debite responsabilità nel sostenere la crescita delle piccole e medie imprese e nel coordinare la politica macro con necessità di sviluppo regionale", ha aggiunto il premier. (Cip)