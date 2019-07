Cina: settori ferroviario e nucleare guadagnano terreno nel mercato globale

- La grande industria pesante cinese, specie i settori dell'ingegneria ferroviaria e nucleare, stanno guadagnando un punto d'appoggio nel mercato globale. Lo riferisce il "Quotidiano del Popolo" cinese, che cita i lavori di China Railway Group e China Railway Construction Corporation per la prima ferrovia elettrificata in Africa, tra Addis Abeba e Gibuti, che ha ufficialmente avviato le operazioni commerciali nel 2018. La Cina sta inoltre costruendo la ferrovia che collega Yuxi, la provincia sud-occidentale dello Yunnan con Vientiane, capitale del Laos. Anche la capacità della Cina di costruire centrali nucleari è ormai riconosciuta sia dai paesi in via di sviluppo che da quelli sviluppati. Nel 2016, China General Nuclear Power Engineering Company, il più grande produttore cinese di energia nucleare, e Electricite De France, un gigante dell'energia nucleare in Francia, hanno firmato contratti per la costruzione delle centrali nucleari Hinkley Point C e Sizewell C nel Regno Unito. (segue) (Cip)