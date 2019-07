Cina: settori ferroviario e nucleare guadagnano terreno nel mercato globale (2)

- "L'esportazione di attrezzature di grandi dimensioni aiuta i produttori cinesi a svilupparsi, oltre a offrire opportunità di lavoro nei paesi importatori e stimolare l'economia locale", ha affermato Zhang Jianping, ricercatore presso l'Accademia cinese del commercio internazionale e della cooperazione economica. Secondo il quotidiano, la Cina possiede alcuni vantaggi nell'esportazione di attrezzature su larga scala. In quanto principale produttore mondiale, la Cina ha acquisito molta esperienza nella costruzione di infrastrutture domestiche, come ponti e strade. Inoltre, la Cina offre prodotti di alta qualità a prezzi relativamente bassi, che soddisfano le aspettative dei paesi in via di sviluppo in Asia e Africa. (segue) (Cip)