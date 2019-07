Cina: settori ferroviario e nucleare guadagnano terreno nel mercato globale (3)

- Le imprese cinesi hanno anche costruito molti centri di ricerca e sviluppo e assistenza post-vendita mantenendo filiali all'estero, garantendo servizi personalizzati in loco. "Molti produttori di macchinari e attrezzature per la produzione di energia hanno creato parchi industriali per costruire catene industriali complete nei paesi d'oltremare, il che costituisce un buon esempio per altre imprese", ha affermato Zhang, che ha aggiunto che i produttori cinesi dovrebbero sviluppare tecnologie, migliorare la qualità di prodotti e servizi e creare marchi per diventare più competitivi nel mercato globale. (Cip)