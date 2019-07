Corea del Sud: nuovo rimpasto nell’amministrazione presidenziale di Moon Jae-in

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, formalizzerà a breve un nuovo rimpasto dei suoi più stretti consiglieri, incluso il segretario presidenziale per gli Affari civili, Cho Kuk. Lo riferisce la stampa sudcoreana, secondo cui gli avvicendamenti potrebbero essere annunciati dalla Casa Blu già nella giornata di oggi. Cho, il segretario presidenziale che serve da più tempo nell’amministrazione di Moon, verrà sostituito da Kim Jo-won, amministratore delegato di Korea Aerospace industries. “Siamo nella fase finale della valutazione dei candidati per tre posizioni di segretario presidenziale agli Affari civili, al Lavoro e alla Società civile”, ha riferito ieri una fonte governativa citata dall’agenzia di stampa “Yonhap”, aggiungendo che l’annuncio dei nuovi segretari potrebbe giungere già oggi, e comunque entro questa settimana. Cho assumerà probabilmente la guida del dicastero della Giustizia in occasione del nuovo rimpasto di governo, che Moon intende effettuare il prossimo mese. Il funzionario, sostenitore della riforma della giustizia, è ritenuto dal presidente la figura ideale per supervisionare l’introduzione di una nuova agenzia investigativa sui crimini degli alti funzionari pubblici. (segue) (Git)