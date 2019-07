Cina: presto pubblicati i nomi di sei nuove zone di libero scambio pilota (2)

- Il "China Securities Journal" ha riferito che le province e le regioni autonome sopra citate hanno tutte presentato domanda per ospitare zone di libero scambio pilota. Shandong ha presentato una proposta nel 2016, compreso il piano nel rapporto di lavoro del governo provinciale di quest'anno. Jiangsu ha presentato la sua prima domanda per costruire una Ftz (Free Trade Zone) pilota nel settembre 2013. Hebei ha proposto di costruire la zona di libero scambio pilota durante la costruzione della nuova area di Xiongan, nell'aprile 2018. "Queste zone di libero scambio saranno probabilmente situate lungo la cintura economica del fiume Azzurro (Yangtze), la cintura economica della via della seta, la via della seta marittima del 21mo secolo e intorno alla regione di Pechino-Tianjin-Hebei", ha detto Bai Ming, vicedirettore dell'International Market Research Institute sotto il ministero del Commercio cinese. (segue) (Cip)