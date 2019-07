Cina: presto pubblicati i nomi di sei nuove zone di libero scambio pilota (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso al recente vertice del G20 nella città giapponese di Osaka, il presidente cinese Xi Jinpingha annunciato che la Cina "istituirà sei nuove zone di libero scambio pilota, aprirà una nuova sezione della zona di libero scambio pilota di Shanghai e accelererà l'esplorazione della costruzione di un porto di libero scambio nella provincia di Hainan". La Cina intensificherà le riforme finanziarie nelle regioni pilota per rafforzare il ruolo della finanza nel sostenere le riforme, l'apertura e lo sviluppo economico. È quanto emerso ieri dall'ultima riunione esecutiva del Consiglio di Stato presieduta dal premier, Li Keqiang. Li ha sottolineato che le riforme pilota in regioni selezionate dovrebbero fornire esperienza per un approfondimento globale delle riforme, al fine di testare le acque per ulteriori riforme finanziarie. La riunione di ieri ha sollecitato l'uso di più strumenti in modo coordinato per abbattere efficacemente i tassi di interesse reali, sostenere lo sviluppo di piccole e medie banche, minori costi di finanziamento per le imprese, in particolare per le piccole e le medie imprese private. È importante stabilire obiettivi chiari e adottare un approccio coordinato nel promuovere l'innovazione nelle riforme finanziarie regionali, ha affermato Li. (segue) (Cip)