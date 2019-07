Usa-Cina: Mnuchin, operazioni di Google in Cina non destano preoccupazioni

- Il lavoro di Google con il governo cinese non desta preoccupazioni. Lo ha dichiarato il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, dopo che il presidente Donald Trump ha chiesto alla sua amministrazione di indagare sulla questione. Lo riferisce la stampa internazionale, che cita le parole di Mnuchin parlando in un'intervista su "Cnbc". "Il presidente e io non siamo a conoscenza di aree in cui Google sta lavorando con il governo cinese che in qualche modo destino preoccupazioni. Google è una società statunitense che vuole aiutare gli Stati Uniti". Mnuchin ha spiegato che assieme al presidente Trump questa settimana ha incontrato l'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, il quale ha assicurato che la società svolge un lavoro "molto minimale" in Cina, limitato agli sforzi "open source" che non sollevano problemi di sicurezza nazionale. Pichai è stato alla Casa Bianca lunedì 22 luglio, per discutere una serie di questioni economiche incentrate in gran parte sulla Cina.(Was)