Cina: istituito centro assistenza per controversie proprietà intellettuale all'estero (2)

- Il funzionario ha spiegato che negli ultimi anni le imprese cinesi hanno fatto fronte a un numero significativamente crescente di controversie in materia di proprietà intellettuale all'estero. Zhang ha affermato che l'aumento è stato causato dalla loro inadeguata comprensione dei sistemi e delle procedure legali all'estero, dalle difficoltà nell'ottenere informazioni e dalle barriere linguistiche, nonché dalla mancanza di accesso a un'assistenza professionale affidabile. Il nuovo centro si concentrerà sulla costruzione di canali di raccolta e distribuzione delle informazioni sulle controversie in materia di proprietà intellettuale all'estero a livello nazionale, e sulla creazione di un meccanismo di orientamento e coordinamento per la gestione delle controversie in materia di proprietà intellettuale all'estero per le imprese cinesi. (segue) (Cip)