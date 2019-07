Cina: istituito centro assistenza per controversie proprietà intellettuale all'estero (3)

- Oltre al centro, l'Nipa ha costruito piattaforme di servizi di informazione Ip all'estero, che attualmente hanno in database oltre 1.400 leggi e regolamenti sulla proprietà intellettuale all'estero e un elenco di oltre 350 agenzie di proprietà intellettuale e 40 esperti, secondo Zhang. "Nella prima metà di quest'anno, le domande di brevetto estero in Cina sono cresciute dell'8,6 per cento e i marchi per il 15,4 per cento, il che ha dimostrato la fiducia delle imprese straniere e la fiducia nel sistema Ip cinese", ha affermato Zhao. (Cip)