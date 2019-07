Libia: Haftar, presto alzeremo lo stendardo della vittoria nel cuore di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito nazionale libico e il popolo “solleveranno presto lo stendardo della vittoria a Tripoli, poiché diventerà una città di pace e riprenderà il suo status, senza ricatti o minacce". Lo ha detto Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna), citato dall’emittente “Sky Arabia”. "L'obiettivo dell'esercito è quello di liberare l'intero paese e creare una vita dignitosa per le persone, in modo che possano definire il loro futuro con il loro libero arbitrio", ha aggiunto Haftar in un discorso trasmesso dall’ufficio informazioni dell'Lna nella notte. Haftar ha esortato le sue forze a Tripoli "a prepararsi a spostarsi verso la capitale per liberarla" e le ha invitate "a garantire la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni statali e ad attenersi alle istruzioni del comando Lna". Tra il 4 e il 5 aprile scorsi, Haftar ha lanciato un'operazione su Tripoli per liberarla dalla presenza dei terroristi. (Lit)