Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, giovedì 25 luglio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: poche novità in vista: nuova giornata soleggiata (salvo velature del cielo nelle ore serali) complice il robusto anticiclone che manterrà condizioni climatiche poco gradevoli a causa di temperature diurne diffusamente oltre i 34-35°C in Valpadana, peraltro con afa intensa. Qualche grado in meno sulla Riviera ligure ma con afa estremamente elevata. Venti deboli a regime di brezza e mar ligure quasi calmo. Non escludiamo qualche focolaio temporalesco tardo pomeridiano sulle zone alpine. (Rpi)